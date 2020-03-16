، كورونا.. نيويورك تغلق المدارس الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرجنتين: إغلاق الحدود وتوقيف الدراسة

أعلن رئيس بلدية نيويورك، أنه سيعلّق -بدءًا من اليوم الاثنين- كل المدارس الحكومية في المدينة، والتي يرتادها نحو 1.1 مليون طالب؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي: "يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الغد، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية".

وأضاف أن المدارس سيُعاد فتحها "في موعد أقصاه 20 أبريل"؛ غير أنه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن الأرجنتين ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فرنانديز في مؤتمر صحافي "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"؛ موضحًا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين إلى البلاد، ولا يشمل الراغبين في الخروج منها. وسيبقى هذا الإجراء، بالإضافة إلى قرار تعليق الدروس، مطبقيْن حتى 31 مارس.نيويورك فيروس كورونا الجديد