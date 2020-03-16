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أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانييل أندروز "الصلاحيات لم تُستخدم من قبل. آمل أن يعطي ذلك شعورًا واضحًا بشأن الطبيعة غير المسبوقة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه". وستستمر حالة الطوارئ في ولاية فيكتوريا لمدة أربعة أسابيع ابتداء من اليوم الاثنين؛ حيث سيتم منح السلطات صلاحيات عزل الأماكن والأشخاص، واحتجازهم، وتقييد الحركة، ومنع دخول الأماكن لحماية الجمهور.
يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى أكثر من 300 حالة من بينها خمس حالات وفاة.أستراليا فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 08:49 AM
بعد وفاة شخصين آخريْن.. حصيلة الإصابات 300 والوفيات 5أستراليا: إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيكتوريا وإقليم كانبيرا
أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وخاصة بعد وفاة شخصين آخرين في أستراليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانييل أندروز "الصلاحيات لم تُستخدم من قبل. آمل أن يعطي ذلك شعورًا واضحًا بشأن الطبيعة غير المسبوقة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه". وستستمر حالة الطوارئ في ولاية فيكتوريا لمدة أربعة أسابيع ابتداء من اليوم الاثنين؛ حيث سيتم منح السلطات صلاحيات عزل الأماكن والأشخاص، واحتجازهم، وتقييد الحركة، ومنع دخول الأماكن لحماية الجمهور.
يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى أكثر من 300 حالة من بينها خمس حالات وفاة.
، أستراليا: إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيكتوريا وإقليم كانبيرا ،
المصدر : الخليج 365
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