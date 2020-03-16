، الأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 12 حالة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 12 حالة مؤكدة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين خلال الساعات الماضية.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن الإصابات توزعت كالتالي: (5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقية)؛ مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في قسم الحجر الصحي في أحد مستشفيات العاصمة عمان.
من جهة أخرى، وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة المغربية، إلى قصْد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، ستُرصد له اعتمادات مالية بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي.
وأوضح بيان الديوان الملكي المغربي اليوم، أن هذا الصندوق سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وأضاف المصدر أن الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، سيرصده لدعم الاقتصاد المغربي، من خلال مجموعة من التدابير؛ لا سيما مواكبة القطاعات الأكثر تأثرًا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على فرص العمل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.الأردن فيروس كورونا الجديد
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 08:45 AM
المغرب: صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء الفيروسالأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 12 حالة
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 12 حالة مؤكدة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين خلال الساعات الماضية.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن الإصابات توزعت كالتالي: (5 أردنيين، و6 فرنسيين، وسيدة عراقية)؛ مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في قسم الحجر الصحي في أحد مستشفيات العاصمة عمان.
من جهة أخرى، وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكومة المغربية، إلى قصْد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، ستُرصد له اعتمادات مالية بمبلغ 10 ملايين درهم مغربي.
وأوضح بيان الديوان الملكي المغربي اليوم، أن هذا الصندوق سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنى التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وأضاف المصدر أن الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، سيرصده لدعم الاقتصاد المغربي، من خلال مجموعة من التدابير؛ لا سيما مواكبة القطاعات الأكثر تأثرًا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على فرص العمل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
، الأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 12 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 12 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.