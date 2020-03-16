، "تعليق العمل الحكومي" .. فرصة مهمة لإنجاح جهود الدولة لمحاصرة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطنون أشادوا بجهود الدولة واصفينها بالجبّارة .. وتداول كبير لرسالة "الربيعة"

منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العالم اتخذت المملكة جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى درجات الوقاية حفاظاً على الصحة العامة ومحاصرة المرض؛ ما جعلها نموذجاً عالمياً في سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الشاملة وسط منظومة واحدة تعمل على مدار الساعة جاعلة أمامها صحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن أولوية قصوى.

وفي إطار هذه الجهود قرّرت حكومة المملكة، مساء أمس الأحد، تعليق الحضور إلى مقار العمل بالجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ويشكل قرار تعليق العمل الحكومي فرصة مهمة لإنجاح جهود الدولة في مكافحة ومحاصرة فيروس كورونا، ولا سيما في هذه الأيام الحرجة، وهو ما يتطلب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية الوطنية حفاظاً على أمن وسلامة البلاد والقاطنين على أراضيها.

وأشاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة؛ واصفينها بأنها جهود جبارة، وأنهم مدركون حجم المسؤولية الكبيرة؛ لا سيما مع الإجراءات التي تتخذها المملكة، ويتضح ذلك جلياً في تداول رسالة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ بشكل واسع، والتي طالب الجميع بتجنُّب المصافحة بالكامل، وغسل وتعقيم اليدَيْن باستمرار لضمان سلامتكم، وتجنُّب التجمعات بأنواعها؛ وإن كانت لديك أعراض، أو كنتَ قادماً من خارج السعودية، فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيداً عمّن حولك لمدة 14 يوما لسلامتك وسلامة مَن تحب.تعليق العمل الحكومي فيروس كورونا الجديد