محمد بن مسعود - الدمام - توقع أن تصل الحرارة إلى "40" مئوية لكن تهب رياح قطبية قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء. وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية. وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-16 قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء. وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية. وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-. Advertisements 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 08:34 AM توقع أن تصل الحرارة إلى "40" مئوية لكن تهب رياح قطبية توقع أن تصل الحرارة إلى "40" مئوية لكن تهب رياح قطبية قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ ينتهي الشتاء فلكياً السبت 26 / 7 / 1441هـ، بتعامد الشمس على خط الاستواء. وأضاف: هل ينتهي البرد؟ "لا"؛ باقي "بياع الخبل عباته" -موسم الحميمين- 26 يوماً بدايته 26 / 7 / 1441هـ، إذا انتهى "بياع الخبل" ارفعوا الملابس الشتوية. وتابع: ممكن تصل الحرارة إلى "40" مئوية؛ لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة -بإذن الله-. ، الحصيني: هذا موعد انتهاء الشتاء .. فهل نودّع البرد؟ ،

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