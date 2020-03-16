، الطقس اليوم: سماءٌ غائمة تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات نجران وعسير وجازان ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة الى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات مناطق: نجران، عسير، جازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس سُحب رعديّة
الطقس اليوم: سماءٌ غائمة تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات نجران وعسير وجازانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-16
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة الى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات مناطق: نجران، عسير، جازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:18 AM
يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة الى غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات مناطق: نجران، عسير، جازان، كما يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، الطقس اليوم: سماءٌ غائمة تتخللها سُحب رعديّة على مرتفعات نجران وعسير وجازان ،
المصدر : الخليج 365
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