شكرا لمتابعة خبر عن آخر المستجدات في واقعة الدهس المتعمد لشاب بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):على خلفية تعرض شاب في مكة المكرمة لحادث دهس، كشف والد المصاب أن إدارة مرور المنطقة تواصل التحقيق في الواقعة.
وأوضح والد المجني عليه، أنه تم أخذ إفادة ابنه محمد في المستشفى، واستدعوا ولي أمر قائد السيارة.
وأشار إلى أنه طلب استدعاء مرافقي السائق في السيارة للتحقيق معهم، وأخذ إفادتهم، والتحقيق كذلك مع أصدقاء ابنه الذين كانوا موجودين وقت الحادث لأخذ إفادتهم.
ولفت إلى أنه تم إرسال خطاب رسمي إلى مستشفى النور التخصصي، للحصول على تقرير طبي لحالة الابن لإرفاقه ضمن ملف التحقيق.
يذكر أن والد الشاب أكد أن المراهق المتسبب في الحادث عمره 15 عاماً، تعمد دهس ابنه، بسبب تفحيطه.
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