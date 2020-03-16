شكرا لمتابعة خبر عن غرامة تصل لـ 10 ملايين ضد مستغلي الأوضاع لرفع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تزامنا مع ما تشهده الأسواق المحلية من إقبال متزايد على المستلزمات الطبية، ما أدى لارتفاع أسعارها، حذرت النيابة العامة المنشآت التجارية من استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد، لافتعال ما يوحي بوجود عجز غير حقيقي في السلع أو الخدمات بغرض التحكم في الأسعار.
وتتمثل أوجه الاستغلال في بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها.
ويعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تصل لـ 10 ملايين ضد مستغلي الأوضاع لرفع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.