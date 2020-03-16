شكرا لمتابعة خبر عن قصة طبيب يمني عذبه الحوثيون وعالجته المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعرض طبيب يمني طوال عام كامل، لكافة أنواع التعذيب على يد مليشيا الحوثي الإرهابية، بعدما رفض الانضمام لهم.

وسلطت MBC الضوء على قصة الطبييب اليمني، الذي زجت به المليشيا الإرهابية في سجونها، ومارست عليه أشد أنواع التعذيب والتنكيل، بعد رفضه الانضمام بالأطقم الطبية لهم، ثم ألقوه وسط الطريق فاقدا الوعي.

ونقل مركز الملك سلمان الطبيب إلى المملكة، حيث خضع لعشرات العمليات الجراحية لمعالجته من الإصابات التي خلفها التعذيب بالضرب والمواد الحارقة.

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