رجل أعمال يخصص عمارة سكنية بجدة لصحة جدة

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في إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز ثقافة العطاء والتعاون بين مؤسسات الدولة ، فقد تبرع رجل الأعمال وشاعر العرضة الجنوبية الأستاذ محمد بن حوقان المالكي بعمارة سكنية مكونة من 36 شقة بمحافظة جدة لصالح وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) لاستخدامها للعزل الصحي عند الحاجة بشكل مجاني مدفوعة الأجر والماء والكهرباء.

كما أعلن ذلك في تغريدة على موقع تويتر قائلاً: ” ايماناً بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من اجراءات احترازية للحد من انتشاؤ فيروس كرونا فقد خصصت عمارة في محافظة جدة ووضعتها تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامها للعزل الصحي مجاناً ومدفوعة (الاجر والماء والكهرباء) حتى تنجلي هذه الغمة وهذا والله جهد المقل واقل ما استطيع تقديمه ” في بادرة تعكس صورة رائعة من صور التعاون بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة ونموذج مشرف لرجال الأعمال الذين يؤمنون بـقول الرسول عليه الصلاة والسلام ” اللهم أعط منفقاً خلفاً ” .





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