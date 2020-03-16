«الخثلان»: تفاءلوا بانجلاء «كورونا» قريباً

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استبشر الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بانجلاء أزمة فيروس كورونا المستجد مع حلول الصيف واشتداد الحر. وقال الخثلان: “كان النبي صلى الله عليه سولم يعجبه الفأل”، مضيفا “ذكر بعض العلماء (كالحافظ ابن حجر في بذل الماعون) أن الأوبئة المعدية ( كالطاعون ) تنجلي وتزول مع اشتداد الحر”. وأضاف الشيخ الخثلان “ولذلك فنحن نتفاءل بانجلاء كورونا قريبا إن شاء الله.. اللهم ادفع وارفع عنا هذا الوباء كورونا وسيء الأسقام”.





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