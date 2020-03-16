- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
︎ :
.
أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا أنه تم نقل المواطنين السعوديين المتواجدين هناك من مطار العاصمة كولومبو إلى أحد الفنادق والمعد لإقامتهم.
وأوضحت أن بعض مسؤولي السفارة ومدير شركة الخطوط السعودية يرافقون المواطنين في الفندق، الذي استقبلهم فيه السفير عبدالناصر الحارثي، حيث تتوفر لهم كل التسهيلات حتى موعد عودتهم إلى المملكة.
السفارة في سريلانكا تسكن المواطنين في فندق تمهيداً للعودة للمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. السفارة في سريلانكا تسكن المواطنين في فندق تمهيداً للعودة للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.