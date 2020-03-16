صور.. السفارة في سريلانكا تسكن المواطنين في فندق تمهيداً للعودة للمملكة

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أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا أنه تم نقل المواطنين السعوديين المتواجدين هناك من مطار العاصمة كولومبو إلى أحد الفنادق والمعد لإقامتهم.

وأوضحت أن بعض مسؤولي السفارة ومدير شركة الخطوط السعودية يرافقون المواطنين في الفندق، الذي استقبلهم فيه السفير عبدالناصر الحارثي، حيث تتوفر لهم كل التسهيلات حتى موعد عودتهم إلى المملكة.

السفارة في سريلانكا تسكن المواطنين في فندق تمهيداً للعودة للمملكة

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