“التجارة” تمدد فترات الاسترجاع والاستبدال للسلع المشتراة من المجمعات المغلقة احترازياً

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أعلنت وزارة التجارة عن تمديد فترات الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع المشتراة من المجمعات التجارية المغلقة احترازياً. وأوضحت الوزارة أن فترة الإغلاق لن تُحتسب ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر. وكانت أمانات المناطق وجّهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية فيها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.





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