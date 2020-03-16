“هدف”: رفع سن استفادة المواطنين من دعم التوظيف إلى 50 عاماً وحد الأجر إلى 15 ألف ريال

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أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تعديلًا على ضابط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل المواطنين حتى 50 عامًا، بدلًا من 40 عامًا سابقا.
جاء التعديل ضمن تحسينات في البرنامج شملت رفع الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألفا، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، ويُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة، على ألا يكون مالكها نفس المالك الذي كان يعمل لديه.
كما شملت التحسينات إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم “الآيبان” أو التفويض، وإرفاقه إلكترونيًا عبر “طاقات”، وذلك لإفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين، والاستثمار في رأس المال البشري.
ويتحمل “هدف” نسبة من أجور السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، لمدة 36 شهرًا، 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للثانية، و10 % للثالثة، ونسبة أخرى للدعم بين 5 و10% لتوظيف الإناث أو ذوي الإعاقة، وفي المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وإذا كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.
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