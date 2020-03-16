“أمانة مكة”: سيتم إطفاء إنارة مواقف حجز السيارات بمداخل العاصمة المقدسة

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أعلنت أمانة مكة المكرمة، إطفاء الإنارة في جميع مواقف حجز السيارات بمداخل العاصمة المقدسة بدايةً من اليوم (الإثنين). وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن إدارة الإنارة ستكتفي فقط بإضاءة جزئية في تلك المداخل للنواحي الأمنية.





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