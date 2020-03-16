“الشؤون البلدية”: استمرار عمل محلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم 24 ساعة

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن محلات السوبر ماركت والصدليات ومحلات تقديم الأطعمة والمشروبات، ستستمر في العمل على مدار 24 ساعة دون إغلاق.

وأكدت الوزارة على أن قرار إغلاق محلات الحلاقة الرجالة وصالونات التجميل النسائية، جاء كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

