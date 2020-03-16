︎ :
.
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن محلات السوبر ماركت والصدليات ومحلات تقديم الأطعمة والمشروبات، ستستمر في العمل على مدار 24 ساعة دون إغلاق.
وأكدت الوزارة على أن قرار إغلاق محلات الحلاقة الرجالة وصالونات التجميل النسائية، جاء كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون البلدية”: استمرار عمل محلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.