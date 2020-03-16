تعرف على الإجراءات الاحترازية بين صلاتي العشاء والفجر بالمسجد الحرام (فيديو)

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نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مقطع فيديو يوضح الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها يومياً بين صلاتي العشاء والفجر بالمسجد الحرام.
وبّين الفيديو أنه يجري بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر تطهير وتعقيم وتنظيف كل جزئية في المسجد الحرام، بما فيها الأسقف والأعمدة والإنارات والأبواب ودواليب المصاحف.
ولفت إلى أنه يتم صيانة كسوة الكعبة وتطهيرها وتعقيمها يومياً، وكذلك تعقيم السجاد وتطهيره من أجل الحفاظ على المُصلين، كما توضع معقمات الأيدي في جميع أرجاء المسجد وعند السلالم الكهربائية.
ونوه إلى أن تلك الإجراءات تجرى ثلاث مرات يومياً بمشاركة 330 عاملاً، وباستخدام 10 عربات و86 آلة تعقيم وتطهير و1800 لتر من المواد الصديقة للبيئة.
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