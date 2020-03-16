سيرًا على الأقدام 12 كم.. رجال «مدني الجموم» ينقذون شخصًا سقط بجبل شديد الوعورة

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم، في إنقاذ شخص سقط في جبل بوادي البروث بقرية الفوارة، في منطقة وعرة تبعد 6 كيلو مترات عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغًا في تمام الساعة (14:50) أمس الأحد، يفيد عن سقوط شخص بجبل في وادي البروث .

وأضاف أنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص - في العقد الخامس من عمره سعودي الجنسية- في قمة ‏جبل بمنطقة شديدة الوعورة تبعد 6 كم عن آخر نقطة تصل إليها السيارات حيث ترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص المصاب، حيث كان يعاني من كسر في الرجل اليمني وتم تقديم الإسعافات الأولية له وإنقاذه بواسطة حملة على النقالة واختيار الطريق الأنسب نظرًا لشدة وعورة المنطقة، ومراعاة للحالة الصحية للمصاب، وتم تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.

ودعا القرني الجميع لضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني عند الصعود للجبال والأماكن الوعرة وعدم المغامرة والمجازفة بأنفسهم، متمنين السلامة للجميع.