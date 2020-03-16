نجاح تعليق الحضور بالجهات الحكومية مرتبط بملازمة المنازل وتقليل التنقلات

ترتبط الفائدة المنتظرة من قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، ابتداءً من اليوم الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا، بملازمة الجميع للمنازل وتقليل التنقلات إلى حدها الأدنى، لوقف انتشار الفيروس والقضاء عليه بأسرع وقت ممكن.

وجاء قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، ضمن سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، وفي إطار ما أعلنته المملكة العربية السعودية مرارًا وتكرارًا منذ بداية ظهور فيروس كورونا، وقبل دخوله أراضي المملكة، بأن سلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وهذا ما جسدته القرارات والإجراءات المتتابعة والحاسمة للسيطرة على هذا الوباء، والتي كان آخرها قرار تعليق العمل في جميع الدوائر والأجهزة والمؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا.

تقليص التجمعات البشرية والتناول اليدوي للمعاملات

يهدف قرار تعليق العمل بالجهات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث إن أول وسيلة للسيطرة على المرض تأتي بتقليص التجمعات البشرية والتناول اليدوي لأي تعاملات، وغيرها من أساليب التواصل اليومية بأماكن العمل التي قد تسهم في سرعة انتشار الفيروس، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية.

ملازمة المنازل وتقليل التنقلات

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يرتبط نجاح القرار الذي اتخذته السلطات المختصة في المملكة بتعليق العمل في جميع الدوائر والأجهزة والمؤسسات الحكومية لمدة 16 يومًا، وتحقيق الهدف المرجو منه بالتزام الجميع، مواطنين ومقيمين، بملازمة المنازل وتقليل التنقلات إلى حدها الأدنى، من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس كورونا، وصولًا إلى القضاء عليه بأسرع وقت ممكن.

كما يجب الاستماع إلى التوصيات في هذا الشأن، وخاصة تجنب المصافحة بالكامل، وغسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان السلامة، وتجنب التجمعات بجميع أنواعها، وإذا كان لدى الشخص عارض أو كان قادمًا من خارج المملكة فيجب أن يعزل نفسه بالمنزل، بعيدًا عن الآخرين لمدة 14 يومًا لسلامته وسلامة أهله.

مسؤولية الموظف الحكومي

تعتبر فئة الموظفين الحكوميين من أهم الفئات التي يقع عليها نجاح أي جهد حكومي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة داخل منازلهم، عبر الالتزام بكل التوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات والالتزام بمبدأ العزل المنزلي إلا في أضيق الحدود لتوفير متطلبات المنزل، خاصةً بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بالجائحة، وهو ما يجعله قرارًا مهمًا يستدعي تعاون الجميع لإنجاحه.

ويشكل قرار تعليق العمل الحكومي فرصة كبيرة لإنجاح جهود المملكة في مكافحة ومحاصرة فيروس كورونا، ما يتطلب من الجميع التحلي بالصبر وتحمل المسؤولية الوطنية؛ حفاظًا على أمن وسلامة البلاد والقاطنين على أراضيها.