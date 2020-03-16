السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يوجه بتنظيم حملة توعوية إستثنائية للوقاية من "كورونا"



واس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة, بتنفيذ حملة توعوية إستثنائية لتعزيز الإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا الجديد".

وأكد رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران بأن توجيه سموه اتى تفعيل دور مجلس شباب المنطقة بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بالباحة, وذلك لتعريف بأھم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وما يتوجب فعله في حال اشتباه الإصابة به، بالإضافة إلى دور مقدمي الخدمات الصحية في التصدي لھذا المرض، كما تھدف الحملة إلى توعية المواطنين والمقيمين عن فيروس كورونا الجديد, بالإضافة إلى كيفية الوقاية منه, وتوزيع الكمامات والمعقمات الطبية.

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