السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوجّه بتنظيم عمل المجمعات التجارية وتفعيل التواصل المرئي مع المحافظات



عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بإغلاق المجمعات التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهى والسماح بخدمات التوصيل،إضافة إلى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية ومنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق.

وأكد سموه على تكثيف الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين الذي يقدر عددهم بحوالي 1000 مسافر يومياً، إضافة إلى تعقيم عربات النقل .

كما وجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتفعيل التواصل المرئي مع المحافظات ،والإدارات الحكومية . واستقبال طلبات المواطنين بالمنطقة إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية .

ووجه سموه برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد .

// أنتهى //

07:47ت م

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