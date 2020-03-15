شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص سقط من جبل بالجموم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً مساء أمس، يفيد بسقوط شخص بجبل في وادي البروث بمحافظة الجموم، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من قمة جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد ٦ كم عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.
وتابع: "ترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص المصاب حيث كان يعاني من كسر في الرجل اليمني، وتم تقديم الإسعافات الأولية له وإنقاذه بواسطة حملة على النقالة واختيار الطريق الأنسب نظراً لشدة وعورة المنطقة وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب وتسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى".
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