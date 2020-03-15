لبنان يعلن "التعبئة العامة" للحد من انتشار فيروس كورونا

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الأحد، التعبئة العامة بالبلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال اللواء الركن محمود الأسمر في مؤتمر صحفي: إن المجلس قرر الطلب من الحكومة إعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورنا وفق ما يمليه الدستور اللبنانية.

جاء ذلك بعد انتهاء جلسة المجلس التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا.

وأشار الأسمر إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، في حين اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية.

ومن جهته قال عون خلال اجتماع مجلس الوزراء: إن لبنان يواجه اليوم وباء الكورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ بضعة أيام وباءً عالمياً. وهو ينتقل بطرق شتى، عابراً حدود الأنظمة الدول، ولم يتمكن العلم حتى الآن من إيجاد الوقاية أو العلاج الناجع له".

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وأضاف "لهذا فإنه يتطلب اتخاذ أقصى درجات الوقاية والحماية للحد من سرعة انتشاره، ولأسابيع مضت، لم نتخلف مطلقاً عن المواجهة، بتصميم وإرادة ووعي، بشكل آني واستباقي".

وأكد أن السلطات اللبنانية جنّدت مختلف القطاعات الصحية، بمتابعةٍ من دولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للوقاية من فيروس الكورونا، وتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة بسرعة نموذجية لمواجهة مخاطر هذا الوباء والحد من انتشاره.

كما شدد على أن التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد، كانت محطّ تقدير من قبل مرجعيات دولية، لا سيما وأنّ لبنان كان سبّاقاً في اتخاذها بالمقارنة مع دول شقيقة وصديقة.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس 3.



ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراءات استثنائياً للوقاية من الأمراض، عبر تركيب 22 جهازاً حديثاً على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.



وأغلقت المؤسسات التعليمية العامة والخاصة أبوابها حتى 22 مارس/آذار، وأعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن استمرار تعليق الدروس والامتحانات في الكليات حتى إشعار آخر.