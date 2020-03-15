سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 15 مارس 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق السوداء عند 116 جنيها، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفق أسعار المركزي السوداني.

أما في البنوك وشركات الصرافة العاملة فقد بقي سعر العملة الخضراء مسجلا سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتشهد أسواق الصرف في السودان حالة من عدم الاستقرار ازدادت مؤخرا مع المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بالتوازي مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأمس السبت، كشف السودان عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 64.3% في يناير الماضي، وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" أن ارتفاع معدل التضخم يشكل مصدر قلق كبير لملايين الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ويحتاجون إلى المساعدة الغذائية وسبل العيش.

وقال المكتب، في بيان، إن التضخم المرتفع والمتزايد يسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ولمواجهة تراجع قيمة العملة، شنت السلطات المحلية في الأيام الماضية حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على تجار العملة في السوق السوداء في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيدا عن الجهات الرسمية.

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وقرر اجتماع ثلاثي بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء الماضي، إسناد رئاسة الآلية الاقتصادية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وستتولى الآلية تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتوفير السلع الاستراتيجية، ومراجعة سياسات الواردات والصادرات، وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي، والتحضير للموسم الزراعي الصيفي.

سعر الجنيه الإسترليني واليورو

وتراجع سعر اليورو مسجلا 61.07 جنيه للشراء و61.38 جنيه للبيع مقابل 62.12 جنيه للشراء مقابل 62.43 جنيه للبيع، أمس، كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 67.61 جنيه للشراء و67.95 جنيه للبيع، مقابل 70.48 جنيه سوداني للشراء و70.83 جنيه سوداني للبيع، أمس وفقا لبيانات المركزي السوداني.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 129.80 جنيه سوداني، وسجل الإسترليني 150.40 جنيه سوداني.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبقي الريال السعودي عند 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك المركزي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي مسجلا 177.47 جنيه للشراء و178.36 جنيه للبيع، مقابل 178.33 جنيه للشراء و179.23 جنيه للبيع، أمس.

أما في السوق السوداء فسجل سعر صرف الريال السعودي 30.93 جنيه، فيما تم تداول الدرهم الإماراتي عند 31.87 جنيه، والدينار الكويتي بنحو 272.60 جنيه، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.