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تقنية لحماية البطاريات المعدنية من الاشتعال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طور باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو الأمريكية تقنية جديدة لحماية بطاريات الليثيوم المعدنية التي تستخدم في الأجهزة الالكترونية من الاشتعال جراء السخونة الزائدة، في حالة حدوث ماس كهربائي داخل البطارية.

وذكر الموقع الالكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا أن فريق الدراسة أدخل تعديلات ذكية في جزء من البطارية يعرف باسم الفاصل، وهو يقوم بدور الحاجز ما بين القطبين السالب والموجب داخل البطارية، بحيث يقوم الفاصل بفضل التقنية الجديدة بإبطاء تدفق الطاقة، وبالتالي الحرارة، التي تتكون داخل جسم البطارية عندما يحدث ماس كهربائي.