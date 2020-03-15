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رئيس الاتحاد السويسري ولاعب بلنسية يلحقان بالمصابين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أصيب رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم دومينيك بلاك بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج الفحص إيجابية، والأمر نفسه ينطبق على لاعب بلنسية الإسباني إيزيكويل جاراي، الذي أصبح أول لاعب في الدوري الإسباني يصاب بالفيروس.

وقال بلانك (70 عاما) إنه خضع للفحص بعد أن شعر بالتهاب في الحلق وسعال خفيف، ولكنه أضاف أنه بصحة جيدة. وقال في بيان للاتحاد السويسري لكرة القدم «شعرت بأعراض خفيفة للبرد». وتوقفت كرة القدم السويسرية حتى نهاية الشهر المقبل.

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وخضع الأرجنتيني الدولي جاراي، الذي تعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة في فبراير الماضي، وزملاؤه لفحص الكشف عن الفيروس من قبل بلنسية قبل أن يوقفوا النشاطات كافة الجمعة الماضي.

وقال جاراي أيضا إنه يشعر أنه بصحة جيدة وأن ما يتبقى هو الاستماع للسلطات الصحية، وأن يتم عزله حاليا.

وتوقفت كرة القدم الإسبانية حتى أبريل، ورغم ذلك لا يتوقع أن تستأنف المسابقات لأشهر خاصة أنه تم غلق البلاد بشكل كامل في محاولة لإيقاف انتشار الفيروس.