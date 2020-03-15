، أسواق عبدالله العثيم: لا تستجيبوا للشائعات والمنتجات والسلع تلبي كافة الاحتياجات ،

محمد بن مسعود - الدمام - العثيم يشيد بالجهود والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة " كورونا

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، عبد الله بن صالح العثيم، بالجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره, والتي تعكس قدرة المملكة في حسن التعامل مع مثل هذه الأزمات وتطبيق التوصيات التي تقدمها الجهات المختصة بشكل سليم وكاف (حفاظا) على صحة المواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.

وأوضح "العثيم" أن الشركة تقوم بالتزامن بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة عملائها وموظفيها بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدء من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قبل العملاء، إضافة لالتزام الموظفين بالوقاية اللازمة من خلال استخدام المعقمات بشكل دوري، وارتداء القفازات والكمامات الواقية أثناء تعاملهم مع العملاء، ومع المواد الغذائية، لتقديم أفضل خدمة وأكثرها أماناً للعميل.

وعبر "العثيم" عن إشادته بالجهود المتواصلة التي تقوم بها ( جميع الوزارات المعنية والمتابعة الميدانية اليومية من وزارة التجارة ) للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية ومراقبة سلاسل الإمداد والتوزيع في جميع مناطق المملكة.

وقال "العثيم" إن أسواق عبدالله العثيم حرصت منذ اليوم الأول لانتشار خبر تفشي فايروس كورونا في بعض الدول المجاورة على استباق وقراءة الأحداث وذلك بالتواصل مع جميع الشركات والموردين التجاريين بتوفير أرصدة إضافية من المنتجات والسلع الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية ومواد التنظيف وذلك لتأمين احتياجات المواطن والمقيم بشكل دائم والمحافظة على مخزون احتياطي يضمن توفر كافة الأصناف ويلبي احتياجات العملاء ويحافظ على ثبات الاسعار والمساهمة في تعزيز الامن الغذائي واستقرار السوق.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة أسواق عبد الله العثيم تقوم بالتعاون التام مع وزارة التجارة بمشاركة المعلومات بشكل يومي حول رصيد السلع الغذائية على مستوى مدن ومناطق المملكة إضافة إلى اسعار هذه السلع وذلك استجابة لطلب الوزارة ولتأدية واجبها المطلوب تجاه الوطن والمواطن والمقيم.

وأضاف بأن أسواق عبد الله العثيم ستظل تؤدي دورها الوطني بالمساهمة في استقرار السوق وتوفير الاصناف وثبات الاسعار وذلك من خلال منافذها البيعية (242) فرعا على مستوى المملكة وتوافر جميع الأصناف والمنتجات الغذائية بكميات كافية تغطي احتياجات العملاء دون أي تغيير.

وناشد "العثيم" المواطنين والمقيمين عدم الاستجابة للشائعات التي تجلب المخاوف خاصة في ظل توفر المنتجات والسلع التموينية والمتابعة المتواصلة والاهتمام اليومي من وزارة التجارة.