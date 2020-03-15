محمد بن مسعود - الدمام - كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة، وائل سعود العتيبي نظير جهوده المبذولة في ملاحقة كافة أنشطة الفرع والمكاتب التابعة له. وأعرب "العتيبي" عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم. 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:29 PM Advertisements بيئة منطقة مكة تكرم "العتيبي" نظير جهوده بيئة منطقة مكة تكرم "العتيبي" نظير جهوده كرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، مدير الاتصال المؤسسي بالمنطقة، وائل سعود العتيبي نظير جهوده المبذولة في ملاحقة كافة أنشطة الفرع والمكاتب التابعة له. وأعرب "العتيبي" عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم. الكلمات المفتاحية ، بيئة منطقة مكة تكرم "العتيبي" نظير جهوده ،

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