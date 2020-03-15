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أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات " تحدي أبشر"، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل، أو ممن الخليج 365 لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.
ويأتي هذا التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.وزارة الداخلية تحكيم مشاركات تحدي أبشر تحدي أبشر أبشر فيروس كورونا الجديد
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:21 PM
قالت: سيستمر استقبال طلبات المشاركة.. ويعلن عن الموعد الجديد في وقت لاحق
أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات " تحدي أبشر"، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل، أو ممن الخليج 365 لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.
ويأتي هذا التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.
، "الداخلية" تؤجل موعد تحكيم "تحدي أبشر" ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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