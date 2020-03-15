محمد بن مسعود - الدمام - 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:18 PM شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية "الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا "الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا. Advertisements

وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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