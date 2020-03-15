- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدد الكثير من موظفي الصحة بمحافظة الطائف، من ممارسين صحيين وإداريين عاملين بالمستشفيات، مطالبهم بإيقاف نظام البصمة كإجراء احترازي صحي لسلامة العاملين بالمستشفيات أسوة بعدة جهات حكومية أخرى.
وتلقت "الخليج 365" شكاوى عدد من العاملين بالمستشفيات بمحافظة الطائف يبدون تخوفهم وانزعاجهم من عدم إيقاف نظام البصمة والعمل بها على الرغم من مبادرة عدة جهات أخرى بتعليق العمل بها احترازياً للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
وطالب عدد من العاملين بالمستشفيات بوقف نظام البصمة في جميع المستشفيات احترازيًا؛ لما قد يتسبب به من نقل العدوى بين العاملين وتهديدهم وإثارة مخاوف مشروعة لديهم.الطائف نظام البصمة المستشفيات فيروس كورونا الجديد
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:16 PM
أسوة بغيرهم في القطاعات الحكومية الأخرى
جدد الكثير من موظفي الصحة بمحافظة الطائف، من ممارسين صحيين وإداريين عاملين بالمستشفيات، مطالبهم بإيقاف نظام البصمة كإجراء احترازي صحي لسلامة العاملين بالمستشفيات أسوة بعدة جهات حكومية أخرى.
وتلقت "الخليج 365" شكاوى عدد من العاملين بالمستشفيات بمحافظة الطائف يبدون تخوفهم وانزعاجهم من عدم إيقاف نظام البصمة والعمل بها على الرغم من مبادرة عدة جهات أخرى بتعليق العمل بها احترازياً للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
وطالب عدد من العاملين بالمستشفيات بوقف نظام البصمة في جميع المستشفيات احترازيًا؛ لما قد يتسبب به من نقل العدوى بين العاملين وتهديدهم وإثارة مخاوف مشروعة لديهم.
، مطالبات بإيقاف نظام البصمة في عدد من مستشفيات الطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بإيقاف نظام البصمة في عدد من مستشفيات الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.