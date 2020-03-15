، "الخليج 365" تكشف حقيقة إغلاق سوق بجازان بعد رصد حركات مريبة من وافد ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة المعنية قررت إغلاق جميع المجمعات التجارية بجميع مناطق السعودية

كشفت "الخليج 365" حقيقة الرسالة المتداوَلة حول إغلاق أحد أسواق جازان احترازيًّا؛ وذلك بعد رصد حركات مريبة مثيرة للشك من قِبل وافد، وتقديم بلاغ بذلك.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن فِرقًا من الصحة والجهات الأمنية حضرت للموقع أمس، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، المتمثلة في إغلاق السوق.

وعلمت "الخليج 365" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد خلصت اليوم إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.جازان إغلاق المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد