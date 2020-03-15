شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يناشد بتنفيذ ٤ أمور هامة لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إننا نعيش في تحدٍ كبير بسبب انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء العالم وبشكل سريع. قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إننا نعيش في تحدٍ كبير بسبب انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء العالم وبشكل سريع. وأضاف أن المملكة حكومة وقيادات قامت بحزمة من الإجراءات الاحترازية لحماية الجميع، تحتاج من الجميع التكاتف والتعاون لتنفيذها. وناشد الجميع بتنفيذ ٤ أمور، وهي: - تجنب المصافحة بالكامل. Advertisements - غسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم خصوصا وأن اليدين أكبر ناقل للمرض. - تجنب التجمعات بأنواعها لأنها قد تنقل المرض لعدة أشخاص. - إذا لديك أعراض أو قادم من خارج المملكة، فعليك بعزل نفسك في غرفتك بعيد عمن حولك لمدة ١٤ يوم، سلامتك وسلامة من تحب لأنها مهمة وطنية.

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