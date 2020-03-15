بالفيديو.. إغلاق الواجهة البحرية وإقفالها بصبات خرسانية في ⁧جدة⁩

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): رصد مقطع فيديو إغلاق الواجهة البحرية وإقفالها بصبات خرسانية في ⁧جدة⁩، حيث لاقى المقطع انتشارا واسعا بمنصات التواصل. رصد مقطع فيديو إغلاق الواجهة البحرية وإقفالها بصبات خرسانية في ⁧جدة⁩، حيث لاقى المقطع انتشارا واسعا بمنصات التواصل. وأثار المقطع المتداول لإغلاق الواجهة البحرية في جدة إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين الذين أثنوا على القرار الهادف لسلامة الجميع. وجاء هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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