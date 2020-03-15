شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى الأردن توفر حافلات لتقل المواطنين الراغبين بالعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

دعت سفارة المملكة لدى الأردن المواطنين الموجودين في الأردن والراغبين بالعودة إلى المملكة إلى الحضور بالقرب من مبنى السفارة غدا الاثنين.

وأشارت إلى أنها ستوفر حافلات لتقلهم إلى المعابر والمنافذ البرية، التي ما تزال مفتوحة للسعوديين فقط للدخول إلى المملكة.