شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يكشف بعض الأمراض المزمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أحد متابعي أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، سؤالا فيه: «هل مرضى الضغط، ومشاكل قصور القلب، والرجفان الأذيني من الأمراض المزمنة؟».

وأجابت النمر عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «نعم هو كذلك».

وكان الدكتور خالد النمر، حذر سابقا من المكملات الغذائية الخاصة بحرق الدهون، لافتا إلى أنها تحتوي على كمية عالية من هرمون الثايروكسين دون كتابتها في محتويات العلبة مما يؤثر على عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم.