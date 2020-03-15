اخبار السعوديه

خالد النمر يكشف بعض الأمراض المزمنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يكشف بعض الأمراض المزمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أحد متابعي أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، سؤالا فيه: «هل مرضى الضغط، ومشاكل قصور القلب، والرجفان الأذيني من الأمراض المزمنة؟».

وأجابت النمر عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «نعم هو كذلك».

وكان الدكتور خالد النمر، حذر سابقا من المكملات الغذائية الخاصة بحرق الدهون، لافتا إلى أنها تحتوي على كمية عالية من هرمون الثايروكسين دون كتابتها في محتويات العلبة مما يؤثر على عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر يكشف بعض الأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا