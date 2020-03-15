شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة عن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة الإغلاق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر. أعلنت وزارة التجارة عن تمديد فترة الاسترجاع والاستبدال للسلع والبضائع وعدم احتساب فترة الإغلاق ضمن المدة الزمنية المحددة في سياسة كل متجر. ويأتي ذلك نظرًا لصدور قرار إغلاق المجمعات التجارية تماشيا مع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي قامت بها المملكة، حرصا على سلامة الجميع.

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