شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رحلة كفاح مؤثرة لمواطن في تطوير الأطراف الاصطناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوتاوا (صدى):

تحدث الشاب معاذ أبو عائشة عن رحلة كفاحه في تطوير مشروعه للأطراف الاصطناعية في كندا.

وأضاف الشاب أنه فكرة " بنان " بادرت أذهانه عندما كان في كندا وبعدها قرر ينتقل إلى الوطن لإنجازها، لافتا: " نستطيع عمل أطراف صناعية بالتقنية من خلال فكرة بنان " .

وأوضح الشاب: " عرضت فكرة المشروع على وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشرحت له المشروع ووجهني لمدينة فهد الطبية و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية " .