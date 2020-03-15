شاهد.. رحلة كفاح مؤثرة لمواطن في تطوير الأطراف الاصطناعية

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الرياض - علي القحطاني - أوتاوا (صدى):تحدث الشاب معاذ أبو عائشة عن رحلة كفاحه في تطوير مشروعه للأطراف الاصطناعية في كندا.
وأضاف الشاب أنه فكرة " بنان " بادرت أذهانه عندما كان في كندا وبعدها قرر ينتقل إلى الوطن لإنجازها، لافتا: " نستطيع عمل أطراف صناعية بالتقنية من خلال فكرة بنان " .
وأوضح الشاب: " عرضت فكرة المشروع على وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشرحت له المشروع ووجهني لمدينة فهد الطبية و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية " .
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