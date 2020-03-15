شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك المؤسس في قصر المربع قبل وفاته بـ3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت صور نادرة الملك المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، في قصر المربع وذلك قبل وفاته بـ3 سنوات. أظهرت صور نادرة الملك المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، في قصر المربع وذلك قبل وفاته بـ3 سنوات. والتقطت الصورة في 1369هـ/1950م بمدينة الرياض، مما أثارت إعجاب المواطنين الذي دعوا للملك المؤسس- طيب الله ثراه- Advertisements وانهالت التعليقات على صورة الملك المؤسس يرحمه الله وجاءت كالآتي: " الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته " ، " اصطفاه الله لتوحيد الجزيرة العربية مهبط الوحي وخير أرض " .

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