شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إحياء «إكرام الضيف» في عسير بالقهوة والتمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

يحاول العم فايز بن دحدوح، أن يجعل عادات منطقة عسير القديمة وخصوصا «إكرام الضيف» مستمرة، حتى لا يتم هجرها ويعلمها الناس لبعضهم البعض.

وأوضح أن من العادات الجميلة قديماً في منطقة عسير الخاصة بإكرام الضيوف وضع الهيل والقهوة، وسكبها فيما يشبه الصحن من الخصف أمامه.

ويقدم التمر مع القهوة، والذي يتم وضعه في جلد الماعز لحفظه، والذي يجعل طعمه بنفس حالته الطبيعية التي وضعت به.

لمعرفة طريقة حفظ التمر في جلد الماعز من هـــــــنـــا.