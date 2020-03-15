شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يوجه مطار الملك سعود بفحص القادمين من بعض المدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مطار الملك سعود بالباحة والشؤون الصحية لضرورة إخضاع القادمين من المدن التي ظهر فيها حالات أي أمراض تنفسية للفحص في صالة القدوم عند وصولهم للمطار.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة المواطنين.
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