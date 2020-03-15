شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مداهمة لوكر صخم يجمعون فيه معقمات منتهية الصلاحية لإعادة بيعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تمكن مراقبو وزارات التجارة والصحة، وهيئات الغذاء الدواء والجمارك والحملة الأمنية، مداهمة لوكر صخم يجمعون فيه معقمات منتهية الصلاحية. تمكن مراقبو وزارات التجارة والصحة، وهيئات الغذاء الدواء والجمارك والحملة الأمنية، مداهمة لوكر صخم يجمعون فيه معقمات منتهية الصلاحية. وأتضح من الفيديو أنهم يزورون تواريخ جديدة ويطرحونها في الاسواق بسبب الطلب العالي بالوقت الراهن. وصادرت الجهات الأمنية المعقمات منتهية الصلاحية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

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