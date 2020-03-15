شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضحية واقعة «لدغة الثعبان» يروي تفاصيل إنقاذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):روى المواطن سعيد الزهراني، تفاصيل حادث لدغ ثعبان له واحتجازه وسط الأشجار، وكيف تم إنقاذه على أيدي رجال الدفاع المدني في الباحة.
وقال الزهراني، في حديثه لبرنامج «يا هلا» إنه بحالة جيدة الآن، إن الحادث تم عندما نام قليلا في الجبل ليلدغه الثعبان، وعلى الفور اتصل برجال الدفاع المدني.
وأكد ما نشره موقع «صدى» سابقا، من تعاون الدفاع المدني بشكل سريع لإنقاذه رغم أنه كان في طريق وعر جدا.
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