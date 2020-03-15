شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضحية واقعة «لدغة الثعبان» يروي تفاصيل إنقاذه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

روى المواطن سعيد الزهراني، تفاصيل حادث لدغ ثعبان له واحتجازه وسط الأشجار، وكيف تم إنقاذه على أيدي رجال الدفاع المدني في الباحة.

وقال الزهراني، ‏في حديثه لبرنامج «يا هلا» إنه بحالة جيدة الآن، إن الحادث تم عندما نام قليلا في الجبل ليلدغه الثعبان، وعلى الفور اتصل برجال الدفاع المدني.

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وأكد ما نشره موقع «صدى» سابقا، من تعاون الدفاع المدني بشكل سريع لإنقاذه رغم أنه كان في طريق وعر جدا.

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