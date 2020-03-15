إخلاء بحارًا فلبينياً مصاباً على سفينة في مياه البحر الأحمر شمال ميناء جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكن حرس الحدود ، اليوم الأحد، من إخلاء بحارًا فلبينياً مصاباً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر شمال ميناء جدة الإسلامي. تمكن حرس الحدود ، اليوم الأحد، من إخلاء بحارًا فلبينياً مصاباً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر شمال ميناء جدة الإسلامي. ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صور خلال إخلاء البحار الفلبيني.

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