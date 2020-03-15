طارق الحبيب يقترح إيقاف العمل بالدوائر الحكومية غير الخدمية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وصف استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب قرار إغلاق المولات والحدائق وإبقاء الدوائر الحكومية لإنجاز مصالح الناس بالحكيم. وصف استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب قرار إغلاق المولات والحدائق وإبقاء الدوائر الحكومية لإنجاز مصالح الناس بالحكيم. وأضاف الحبيب في تغريدة عبر حسابه بموقع " تويتر " : " كنت أتمنى إيقاف العمل بالدوائر الحكومية غير الخدمية مؤقتا كجزء من الخطة الاحترازية " . وكانت " صدى " نشرت تفاصيل التوجيهات الصادرة بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف كل الأنشطة بداخلها مثل المطاعم وأماكن لعب الأطفال. اقرأ أيضا:

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