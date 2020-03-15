شكرا لمتابعة خبر عن الشاهد الثاني في قضية خاطفة الدمام يتعرف على شريكها ويؤكد: " حمودي " يعلم بجميع التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تكشفت معلومات مثيرة عن خاطفة الدمام " مريم " بعد استدعاء النيابة العامة الشاهد الثاني في القضية، حيث تعرف على بعض المشتبهين بعد عرض صورهم عليه.

واعترف الشاهد الثاني خلال تحقيقات النيابة أن مريم كانت برفقتها فتاة مراهقة، بالإضافة إلى زوجها الذي ادعى أنه هجرها.

ومن جانبه، قال الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني إن الشاهد الثاني في قضية خاطفة الدمام ركز على " حمودي " وأكد أنه يعلم بجميع تفاصيل القضية.

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ولفت الحمراني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: " شوف من متى وأنا أطالب إبعاد " محمد " عن المخطوفين إلى إنتهاء التحقيق " ، موجها رسالة لكني لأهالي المخطوفين: " الشاهد الثاني ذكر بأنه شاهد " حمودي " عدة مرات وهو ينقل مريم والفتاة الصغيرة وهو يعرفها تماما رغم إنكاره " .

وأوضح الحمراني أن الزوج لم يكن قد هجرها قبل سنوات قليلة وكان دائما برفقتهم، وكانت هذه المعلومات تشكل توجيه تهمة التستر على " حمودي " وسيتم ضبطه خلال اليومين القادمين.

وكانت " صدى " نشرت كواليس قضية خاطفة الدمام منذ بدايتها حتى الآن لفك ألغاز القضية التي شغلت الرأي العام بعد القبض على الخاطفة التي أشعلت النار في قلوب أهالي المخطوفين منذ سنوات عديدة.

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