شاهد.. الصالة الدولية بمطار الرياض " خاوية على عروشها " بعد تعليق الرحلات الخارجية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو الصالة بمطار الرياض " خاوية على عروشها " بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الخارجية في المملكة. أظهر مقطع فيديو الصالة بمطار الرياض " خاوية على عروشها " بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الخارجية في المملكة. وبدا في المقطع الصالة رقم 1، 2 بمطار الرياض خاويتين على عروشهما بعد إلغاء الرحلات الدولية من الساعة 11 صباحا. وجاء القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة، وعلى جانب آخر ظهرت الصالة رقم 5 المخصصة للرحلات الداخلية بمطار الرياض جاري العمل فيها. وتهدف الإجراءات الإحترازية المشددة لسلامة المواطنين، ولكن يجب على الجميع اتباع كافة سبل الوقاية من الأمراض التنفسية.

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