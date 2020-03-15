شرطة الشرقية تلقي القبض على جانٍ قتل مواطنًا وأحرقه

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية من القبض على أحد الجناة بعد قتله مواطنًا والهروب من موقع الحادثة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه نتيجةً لخلاف بين الجاني والمجني عليه، ضربه بأداة حديدية على رأسه وبأماكن متفرقة من جسمه، ثم أضرم النار بالمركبة وبداخلها المجني عليه؛ وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة النعيرية؛ حيث جرى إيقافه واتُّخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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