ضمن احترازات «كورونا».. «موانئ» تُعلن إيقاف الرحلات البحرية بين المملكة وعدد من الدول

أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، تعميمًا يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ما عدا البضائع مؤقتًا، بين المملكة وعدة دول؛ وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدد من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة إلى المملكة.

ونص التعميم على إيقاف الرحلات البحرية مؤقتًا بين المملكة ودول «الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وعمان، والعراق، ولبنان، وسوريا، ومصر، وكوريا الجنوبية، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، والهند، وباكستان ، وتركيا، وإريتريا، وسريلانكا، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجيبوتي، والصومال الفيدرالية، وجنوب السودان، والفلبين»، ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

كما تضمن التعميم الصادر من الهيئة العامة للموانئ تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين، ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يومًا قبل قدومه، بالإضافة إلى تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل إلى الموانئ السعودية القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يومًا قبل قدومه.

وتواصل الهيئة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (covid-19) في موانئ المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش توعوية للعاملين بها، ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة.

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يذكر أن «موانئ» أعدَّت خطة متكاملة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد، تماشيًا مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشاره ومنع دخوله إلى المملكة.

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