بالفيديو.. الزعاق يوضح طول الليل والنهار حتى أواخر شهر شوال

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، أنه بداية من اليوم الأحد يطول الليل عن النهار، وأواخر شهر شوال سنعيش النهار الأطول في السنة.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: اليوم الأحد سيكون الليل أطول من النهار بثوانٍ، وغدًا.. يتساوى طول الليل مع النهار، وبعد أسبوع يبدأ النهار يطول على حساب الليل لمدة ثلاثة شهور، مؤكدًا أنه في أواخر شهر شوال سنعيش النهار الأطول في السنة.
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